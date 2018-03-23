Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 129 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Голубой
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Павел
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Описание
Авто на полном ходу все работает и крутиться. Коробка механика 5 ступка. Очень экономична. Резина зима, куплена в этом сезоне. Авто стоит этих денег, если вам нужен идеал, то вам в авто салон.
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