Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2001

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 129 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Голубой

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Авто на полном ходу все работает и крутиться. Коробка механика 5 ступка. Очень экономична. Резина зима, куплена в этом сезоне. Авто стоит этих денег, если вам нужен идеал, то вам в авто салон.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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