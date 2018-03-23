Opel Corsa Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 160 тыс. км Цена: 129 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Голубой Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Авто на полном ходу все работает и крутиться. Коробка механика 5 ступка. Очень экономична. Резина зима, куплена в этом сезоне. Авто стоит этих денег, если вам нужен идеал, то вам в авто салон.