Opel Corsa Дата публикации: 2.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 81 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Оранжевый Информация о владельце Город: Тимашевск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Авто приобретен в конце ноября 2011 г. ПТС оригинал - 2 хозяина. Сборка - Испания. Ц/замок, ABC, кондиционер, эл. усилитель руля, бортовой компьютер, мультимедиа CD, электропривод зеркал, тонировка, лобовое стекло - целое, регулировка сиденья водителя по высоте, регулировка руля в двух плоскостях, чистый, не прокуренный салон, не затертые сиденья, 2 ключа, легкосплавные диски R-14, новый аккумулятор, проведено полное ТО, с заменой всех расходников, фильтров и масел, ходовая - без нареканий, в хорошем техническом состоянии. Экономичный, комфортный, динамичный, легко управляемый автомобильчик . Управляла девушка. Гарантия юридической чистоты. Собственник. Торг при осмотре!