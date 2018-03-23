Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 81 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Оранжевый

Информация о владельце

Город: Тимашевск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Авто приобретен в конце ноября 2011 г. ПТС оригинал - 2 хозяина. Сборка - Испания. Ц/замок, ABC, кондиционер, эл. усилитель руля, бортовой компьютер, мультимедиа CD, электропривод зеркал, тонировка, лобовое стекло - целое, регулировка сиденья водителя по высоте, регулировка руля в двух плоскостях, чистый, не прокуренный салон, не затертые сиденья, 2 ключа, легкосплавные диски R-14, новый аккумулятор, проведено полное ТО, с заменой всех расходников, фильтров и масел, ходовая - без нареканий, в хорошем техническом состоянии. Экономичный, комфортный, динамичный, легко управляемый автомобильчик . Управляла девушка. Гарантия юридической чистоты. Собственник. Торг при осмотре!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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