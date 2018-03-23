Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 81 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Оранжевый
Информация о владельце
Город: Тимашевск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Описание
Авто приобретен в конце ноября 2011 г. ПТС оригинал - 2 хозяина. Сборка - Испания. Ц/замок, ABC, кондиционер, эл. усилитель руля, бортовой компьютер, мультимедиа CD, электропривод зеркал, тонировка, лобовое стекло - целое, регулировка сиденья водителя по высоте, регулировка руля в двух плоскостях, чистый, не прокуренный салон, не затертые сиденья, 2 ключа, легкосплавные диски R-14, новый аккумулятор, проведено полное ТО, с заменой всех расходников, фильтров и масел, ходовая - без нареканий, в хорошем техническом состоянии. Экономичный, комфортный, динамичный, легко управляемый автомобильчик . Управляла девушка. Гарантия юридической чистоты. Собственник. Торг при осмотре!
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