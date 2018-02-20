Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 83 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Динская, Краснодарский край

Имя: Зоя

Телефон:

Описание

Машина в в идеальном состоянии, новая резина, все масла поменяны, турбина в идеале, МР3, адаптивный би ксенон, подогрев руля, сидений, салон как новый, по ПТС 150 лошадей, по факту 200 машина пуля!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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