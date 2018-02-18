Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1248 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серо-голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю авто Opel Corsa с дизельным двигателем в хорошем состоянии. Расход 4,8 -4,9 л. на 100 км. Возможен обмен с моей доплатой. Торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.