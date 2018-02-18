Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1248 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серо-голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю авто Opel Corsa с дизельным двигателем в хорошем состоянии. Расход 4,8 -4,9 л. на 100 км. Возможен обмен с моей доплатой. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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