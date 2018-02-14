Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: одна плоскость

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Регулировка сиденья пассажира: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Люк

Обогрев сидений

Центральный замок

Описание

Продается авто. Торг

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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