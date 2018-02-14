Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 265 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: одна плоскость
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Регулировка сиденья пассажира: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Люк
Обогрев сидений
Центральный замок
Описание
Продается авто. Торг
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.