Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 101 тыс. км

Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто 2007 г, куплена 2008 г, с документами полный порядок, очень экономичный авто. С кондёром. Цена для этой машины адекватная,торг только возле машины.
Лобовое без трещин и сколов. Делать ничего не надо. Обмен рассматриваю,хлам оставьте себе. Ходовая, двигатель, салон в отличном состоянии приезжайте и смотрите.осмотр в Кореновске.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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