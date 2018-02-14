Opel Corsa Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 69 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 101 тыс. км Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто 2007 г, куплена 2008 г, с документами полный порядок, очень экономичный авто. С кондёром. Цена для этой машины адекватная,торг только возле машины.

Лобовое без трещин и сколов. Делать ничего не надо. Обмен рассматриваю,хлам оставьте себе. Ходовая, двигатель, салон в отличном состоянии приезжайте и смотрите.осмотр в Кореновске.