Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 101 тыс. км
Цена: 210 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто 2007 г, куплена 2008 г, с документами полный порядок, очень экономичный авто. С кондёром. Цена для этой машины адекватная,торг только возле машины.
Лобовое без трещин и сколов. Делать ничего не надо. Обмен рассматриваю,хлам оставьте себе. Ходовая, двигатель, салон в отличном состоянии приезжайте и смотрите.осмотр в Кореновске.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.