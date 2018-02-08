Opel Corsa Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 30 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 137 тыс. км Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Голубой К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль полностью исправен, вложений не требует.Обслуживание проводили своевременно. В ДТП авто не участвовал. Двигатель, АКПП, подвеска без нареканий. Подогрев руля, сидений, кондиционер, мультируль, регулировка руля и сидений, два комплекта ключей. Задние стёкла тонированные, на сиденьях чехлы,под чехлами сиденья тканевые в отличном состоянии. ПТС оригинал, четверо владельцев, немецкая сборка. Стоит новая зимняя резина. Торг. От Краснодара 30 км трасса Краснодар-Новороссийск.