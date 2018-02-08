Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 137 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Голубой

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль полностью исправен, вложений не требует.Обслуживание проводили своевременно. В ДТП авто не участвовал. Двигатель, АКПП, подвеска без нареканий. Подогрев руля, сидений, кондиционер, мультируль, регулировка руля и сидений, два комплекта ключей. Задние стёкла тонированные, на сиденьях чехлы,под чехлами сиденья тканевые в отличном состоянии. ПТС оригинал, четверо владельцев, немецкая сборка. Стоит новая зимняя резина. Торг. От Краснодара 30 км трасса Краснодар-Новороссийск.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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