Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 137 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Голубой
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль полностью исправен, вложений не требует.Обслуживание проводили своевременно. В ДТП авто не участвовал. Двигатель, АКПП, подвеска без нареканий. Подогрев руля, сидений, кондиционер, мультируль, регулировка руля и сидений, два комплекта ключей. Задние стёкла тонированные, на сиденьях чехлы,под чехлами сиденья тканевые в отличном состоянии. ПТС оригинал, четверо владельцев, немецкая сборка. Стоит новая зимняя резина. Торг. От Краснодара 30 км трасса Краснодар-Новороссийск.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.