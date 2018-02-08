Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Opel Corsa купе. Отличный маневренный и экономичный автомобиль! Низкий расход топлива по городу, комфортное управление. Технически полностью исправен. Сел и поехал. Салон чистый и ухоженный. Цвет обивки комбинированный (черный+синий). В салоне не курили! Комплектация Enjoy - управление музыкой на руле, подогрев пассажирского сиденья, ABS, подогрев заднего стекла. В подарок отдам комплект летней резины. Прекрасный выбор для девушки и всех любителей комфортной езды.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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