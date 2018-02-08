Opel Corsa Дата публикации: 8.02.18 Просмотров объявления: 38 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 270 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Opel Corsa купе. Отличный маневренный и экономичный автомобиль! Низкий расход топлива по городу, комфортное управление. Технически полностью исправен. Сел и поехал. Салон чистый и ухоженный. Цвет обивки комбинированный (черный+синий). В салоне не курили! Комплектация Enjoy - управление музыкой на руле, подогрев пассажирского сиденья, ABS, подогрев заднего стекла. В подарок отдам комплект летней резины. Прекрасный выбор для девушки и всех любителей комфортной езды.