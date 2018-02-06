Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 83 тыс. км
Цена: 380 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Желтый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
B отличном состоянии, технически без проблем, стекла, фары оригинал, вся в заводской краске. Комплектация Сolor Еdition. Климат, мультируль, ABS, ESP, противотуманные фары, MP3, AUX, подогрев сидений, подогрев руля, 16 диски, заводская тонировка, электро зеркала. Подушка безопасности водительская. Подушка безопасности переднего пассажира. Подушка безопасности боковая. Крепление isofix
обслуживание у оф. дилера. Возможна продажа в кредит.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.