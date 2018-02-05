Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Cosmo, автомобиль в отличном состоянии, двигатель АКПП, работают отлично, коробка полноценный автомат, переключает плавно без рывков, по ходовой части нареканий нет, недавно делали ТО. Лобовое стекло родное без сколов и трещин. Вложений ни каких не требует. Подробнее могу рассказать по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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