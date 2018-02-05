Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Комплектация Cosmo, автомобиль в отличном состоянии, двигатель АКПП, работают отлично, коробка полноценный автомат, переключает плавно без рывков, по ходовой части нареканий нет, недавно делали ТО. Лобовое стекло родное без сколов и трещин. Вложений ни каких не требует. Подробнее могу рассказать по телефону.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.