Opel Corsa Дата публикации: 5.02.18 Просмотров объявления: 48 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 82 тыс. км Цена: 335 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Комплектация Cosmo, автомобиль в отличном состоянии, двигатель АКПП, работают отлично, коробка полноценный автомат, переключает плавно без рывков, по ходовой части нареканий нет, недавно делали ТО. Лобовое стекло родное без сколов и трещин. Вложений ни каких не требует. Подробнее могу рассказать по телефону.