Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 187 тыс. км
Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Авто с Германии, турбо дизель расход 4-5 л. В хорошем состоянии. Кондиционер, заводская магнитола, мультируль. Имеются небольшие недочёты по кузову. Срочно без торга.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.