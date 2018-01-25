Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 187 тыс. км

Цена: 260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Авто с Германии, турбо дизель расход 4-5 л. В хорошем состоянии. Кондиционер, заводская магнитола, мультируль. Имеются небольшие недочёты по кузову. Срочно без торга.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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