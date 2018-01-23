Opel Corsa
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Золотой лист
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Очень хорошее состояние для своего года. В эксплуатации с 2009. Хорошая комплектация, есть всё для комфортной езды! На зимней резине! ПТС оригинал, 2 хозяина, 2 ключа, сервисная книжка!
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