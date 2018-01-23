Opel Corsa

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Золотой лист

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Очень хорошее состояние для своего года. В эксплуатации с 2009. Хорошая комплектация, есть всё для комфортной езды! На зимней резине! ПТС оригинал, 2 хозяина, 2 ключа, сервисная книжка!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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