Opel Corsa Дата публикации: 23.01.18 Просмотров объявления: 34 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 140 тыс. км Цена: 305 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Золотой лист К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Очень хорошее состояние для своего года. В эксплуатации с 2009. Хорошая комплектация, есть всё для комфортной езды! На зимней резине! ПТС оригинал, 2 хозяина, 2 ключа, сервисная книжка!