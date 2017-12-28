Opel Corsa Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 130 тыс. км Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии. Коробка автомат, не робот. Авто оформлен на меня, в ПТС я вписан.