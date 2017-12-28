Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии. Коробка автомат, не робот. Авто оформлен на меня, в ПТС я вписан.
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