Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 86 тыс. км

Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Светлана

Телефон:

Описание

Комплектация Космо. Салон кожаный. Новая резина. Обогрев передних сидений и руля. Поменяла масло в коробке и моторе.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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