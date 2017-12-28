Opel Corsa Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 86 тыс. км Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Светлана Телефон:

Описание

Комплектация Космо. Салон кожаный. Новая резина. Обогрев передних сидений и руля. Поменяла масло в коробке и моторе.