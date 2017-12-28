Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 86 тыс. км
Цена: 315 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Светлана
Телефон:
Описание
Комплектация Космо. Салон кожаный. Новая резина. Обогрев передних сидений и руля. Поменяла масло в коробке и моторе.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter