Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Илья

Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии, 2 владельца. Состояние автомобиля идеальное на фото видно, страна производитель Германия. Кузов, двигатель, ходовая система, АКПП все в отличном состоянии, пробег родной.
В комплектацию автомобиля входит: АКПП с функциями спорт режим и режим противопробуксовки (работает безупречно не пинает), кондиционер, электро стекло подъемники с авто доводчиком, электро зеркала, подогрев сидений, подогрев руля, штатная МРЗ магнитола 6 динамиков + AUX, мультируль в кожаной оплетке и управления МРЗ магнитолой, противотуманные фонари, задний парктроник, ГУР, АБС, ЕСП, две подушки безопасности. Автомобиль у нас 3 года ни разу не подвел т. к. за ласточкой ухаживали вовремя! Возможен торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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