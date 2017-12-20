Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Илья
Описание
Продаю автомобиль в отличном состоянии, 2 владельца. Состояние автомобиля идеальное на фото видно, страна производитель Германия. Кузов, двигатель, ходовая система, АКПП все в отличном состоянии, пробег родной.
В комплектацию автомобиля входит: АКПП с функциями спорт режим и режим противопробуксовки (работает безупречно не пинает), кондиционер, электро стекло подъемники с авто доводчиком, электро зеркала, подогрев сидений, подогрев руля, штатная МРЗ магнитола 6 динамиков + AUX, мультируль в кожаной оплетке и управления МРЗ магнитолой, противотуманные фонари, задний парктроник, ГУР, АБС, ЕСП, две подушки безопасности. Автомобиль у нас 3 года ни разу не подвел т. к. за ласточкой ухаживали вовремя! Возможен торг!
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