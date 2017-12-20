Opel Corsa Дата публикации: 28.12.17 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 108 тыс. км Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Илья Телефон:

Описание

Продаю автомобиль в отличном состоянии, 2 владельца. Состояние автомобиля идеальное на фото видно, страна производитель Германия. Кузов, двигатель, ходовая система, АКПП все в отличном состоянии, пробег родной.

В комплектацию автомобиля входит: АКПП с функциями спорт режим и режим противопробуксовки (работает безупречно не пинает), кондиционер, электро стекло подъемники с авто доводчиком, электро зеркала, подогрев сидений, подогрев руля, штатная МРЗ магнитола 6 динамиков + AUX, мультируль в кожаной оплетке и управления МРЗ магнитолой, противотуманные фонари, задний парктроник, ГУР, АБС, ЕСП, две подушки безопасности. Автомобиль у нас 3 года ни разу не подвел т. к. за ласточкой ухаживали вовремя! Возможен торг!