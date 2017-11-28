Opel Corsa
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 144 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Батайск, Ростовская область
Имя: Ульяна Сушко
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Описание
Продам машину в связи с покупкой жилья. Производится ТО своевременно. Машина пригнана из Германии. Есть царапины по кузову(неудачная парковка, не авария). Торг уместен.
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