Opel Corsa

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 144 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Батайск, Ростовская область

Имя: Ульяна Сушко

Телефон:

Описание

Продам машину в связи с покупкой жилья. Производится ТО своевременно. Машина пригнана из Германии. Есть царапины по кузову(неудачная парковка, не авария). Торг уместен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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