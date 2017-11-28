Opel Corsa Дата публикации: 18.12.17 Просмотров объявления: 21

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 144 тыс. км Цена: 300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1200 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Батайск, Ростовская область Имя: Ульяна Сушко Телефон:

Описание

Продам машину в связи с покупкой жилья. Производится ТО своевременно. Машина пригнана из Германии. Есть царапины по кузову(неудачная парковка, не авария). Торг уместен.