Opel Astra GTC

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Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 96,523 тыс. км

Цена: 625 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Николай

Телефон:

Описание

Куплен в феврале 2014 г. Комплектация спорт: теплый пакет: подогрев руля, сидений; отделка салона комбинированная: кожа ткань; руль, рычаг переключения обтянут кожей; красная подсветка салона; аудиосистема 7 динамиков; электропривод и подогрев зеркал; светодиодная оптика;
задние парктроники.
Обслуживался у официала. Реальному покупателю торг. Любые проверки за ваш счет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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