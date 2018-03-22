Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 96,523 тыс. км
Цена: 625 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Куплен в феврале 2014 г. Комплектация спорт: теплый пакет: подогрев руля, сидений; отделка салона комбинированная: кожа ткань; руль, рычаг переключения обтянут кожей; красная подсветка салона; аудиосистема 7 динамиков; электропривод и подогрев зеркал; светодиодная оптика;
задние парктроники.
Обслуживался у официала. Реальному покупателю торг. Любые проверки за ваш счет.
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