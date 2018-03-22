Opel Astra GTC Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 96,523 тыс. км Цена: 625 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Николай Телефон:

Описание

Куплен в феврале 2014 г. Комплектация спорт: теплый пакет: подогрев руля, сидений; отделка салона комбинированная: кожа ткань; руль, рычаг переключения обтянут кожей; красная подсветка салона; аудиосистема 7 динамиков; электропривод и подогрев зеркал; светодиодная оптика;

задние парктроники.

Обслуживался у официала. Реальному покупателю торг. Любые проверки за ваш счет.