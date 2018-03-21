Opel Astra GTC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 71 тыс. км

Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии как внешне так и технически можно сказать как новый. Пробег родной. Не битая, не крашенная, стекла все заводские 100% любые проверки. Очень Бережная эксплуатация. ПТС оригинальный я четвертый хозяин. Комплектация Cosmo подогрев сидений и руля, двух зонный климат, кожа салон, диодная оптика, круиз, система курсовой устойчивости, антибукс, стабилизация, помощь при старте на подъем, электро-ручник, диски R18 на хорошей дорогой резине, парктроник (перед, зад), хорошая акустика, громкая связь, TURBO, лимит скорости и ещё много всего. Я хозяин есть страховка неограниченная почти на год. Торг минимальный. Обмен на авто с значительной доплатой в мою сторону, на обмен 700 000.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra GTC

Opel Astra GTC

Подержанная, пробег 105 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

320 тыс. руб.

Opel Astra GTC

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

325 тыс. руб.

Opel Astra GTC

Подержанная, пробег 200 тыс. км.
Краснодарский край, Гулькевичи

320 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra GTC

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

455 тыс. руб.

Kia Venga

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

479 тыс. руб.

Kia Cee'd

Подержанная, пробег 142 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

680 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале