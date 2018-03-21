Opel Astra GTC Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 71 тыс. км Цена: 580 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии как внешне так и технически можно сказать как новый. Пробег родной. Не битая, не крашенная, стекла все заводские 100% любые проверки. Очень Бережная эксплуатация. ПТС оригинальный я четвертый хозяин. Комплектация Cosmo подогрев сидений и руля, двух зонный климат, кожа салон, диодная оптика, круиз, система курсовой устойчивости, антибукс, стабилизация, помощь при старте на подъем, электро-ручник, диски R18 на хорошей дорогой резине, парктроник (перед, зад), хорошая акустика, громкая связь, TURBO, лимит скорости и ещё много всего. Я хозяин есть страховка неограниченная почти на год. Торг минимальный. Обмен на авто с значительной доплатой в мою сторону, на обмен 700 000.