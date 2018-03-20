Opel Astra GTC Дата публикации: 3.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 105 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

Продаём наш автомобиль. Машина полностью обслужена, вложений не требует. На 90 тыс. поменяли ремень ГРМ, шестерни. Так же менялся модуль зажигания,прокладка теплообменника,катушка,вообщем все болячки Астры устранены. Все стекла заводские, включая лобовое. По ПТС 2007 года, эксплуатация 2008 года. Максимальная комплектация: датчик света, датчик дождя, климат-контроль, подогрев сидений,спорт режим, заводские ксеноновые фары, комбинированный салон, спортивный руль, зеркало заднего вида с авто затемнением. По двигателю и коробке нареканий нет. Салон в отличном состоянии, никогда не курили. Зимняя резина в придачу. Торг.