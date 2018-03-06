Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 108 тыс. км
Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Состояния отличное для её годов. Полная комплектация. Если обмен, только на кроссовер белый!
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