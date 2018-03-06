Opel Astra GTC Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 108 тыс. км Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Состояния отличное для её годов. Полная комплектация. Если обмен, только на кроссовер белый!