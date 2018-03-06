Opel Astra GTC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 108 тыс. км

Цена: 460 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Состояния отличное для её годов. Полная комплектация. Если обмен, только на кроссовер белый!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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