Opel Astra GTC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 335 тыс. км

Цена: 164 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, устранены все болячки данной модели. Климат контроль, салон коричневая кожа (завод), бортовик с большим дисплеем и навигацией, подогрев сидений, 17 диски и т. д. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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