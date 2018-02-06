Opel Astra GTC Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 335 тыс. км Цена: 164 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, устранены все болячки данной модели. Климат контроль, салон коричневая кожа (завод), бортовик с большим дисплеем и навигацией, подогрев сидений, 17 диски и т. д. Торг у капота.