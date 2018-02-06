Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 335 тыс. км
Цена: 164 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: Вадим
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Описание
Автомобиль в отличном состоянии, устранены все болячки данной модели. Климат контроль, салон коричневая кожа (завод), бортовик с большим дисплеем и навигацией, подогрев сидений, 17 диски и т. д. Торг у капота.
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