Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 58 тыс. км
Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Идеальное состояние, не бита не крашена, салон чистый не протерт, не прокурен
Комплектация Cosmo+ комбинированный салон, мультируль, раздельный климат. обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, ECO режим. Помощь при трогании в гору. Парктроник. Датчик света и дождя. Раздельный климат и многое другое. Собственник, любые проверки.
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