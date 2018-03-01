Opel Astra GTC Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 58 тыс. км Цена: 620 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Идеальное состояние, не бита не крашена, салон чистый не протерт, не прокурен

Комплектация Cosmo+ комбинированный салон, мультируль, раздельный климат. обогрев сидений, руля, стекол, зеркал, ECO режим. Помощь при трогании в гору. Парктроник. Датчик света и дождя. Раздельный климат и многое другое. Собственник, любые проверки.