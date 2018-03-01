Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2013
Пробег: 79 тыс. км
Цена: 579 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
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Описание
Я хозяин. Авто в идеальном состоянии. Не бита не крашена, ни одна деталь. В том числе бампера в родной краске. Лобовое заводское целое. Родной пробег 79000. ПТС оригинал. Все отметки в серв. книге. Любые проверки. Абсолютно никакие вложения не требуют. Свежая резина! Хорошая комплектация. Зеркальные номера!
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