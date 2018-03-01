Opel Astra GTC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2013

Пробег: 79 тыс. км

Цена: 579 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Я хозяин. Авто в идеальном состоянии. Не бита не крашена, ни одна деталь. В том числе бампера в родной краске. Лобовое заводское целое. Родной пробег 79000. ПТС оригинал. Все отметки в серв. книге. Любые проверки. Абсолютно никакие вложения не требуют. Свежая резина! Хорошая комплектация. Зеркальные номера!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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