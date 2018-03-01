Opel Astra GTC Дата публикации: 6.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 79 тыс. км Цена: 579 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Я хозяин. Авто в идеальном состоянии. Не бита не крашена, ни одна деталь. В том числе бампера в родной краске. Лобовое заводское целое. Родной пробег 79000. ПТС оригинал. Все отметки в серв. книге. Любые проверки. Абсолютно никакие вложения не требуют. Свежая резина! Хорошая комплектация. Зеркальные номера!