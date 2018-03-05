Opel Astra GTC Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 207 тыс. км Цена: 310 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный автомобиль в отличном состоянии. Причина продажи - две двери (нужен четырёх дверный авто). Возможен обмен без моей доплаты.

Астра в отличном техническом и косметическом состоянии. Оцинкованный кузов, климат, элнктрозеркала с подогревом, электростеклоподьемники, многоуровневые подогревы сидений, бортовой компьютер, хорошая музыка, хороший головной свет с ксеноном, роботизированная коробка передач.

Двигатель. Самый надёжный 1,6 со 116 л. с. и отличной динамикой. Масло не ест. Льётся только mobil 5w30. Компрессия измерялась в ноябре - в идеале (13,2-13,8). Расход топлива - 8,5 на сотню (да, да... это робот, сам экономичная коробка). КПП. Работает идеально! Так как должен работать робот. Хотите - автомат, хотите - механика. Замена жидкости и адаптация проводилась в конце января.

Ходовая. В идеале. Вообще ничего не стучит. Рулится - огонь! Могу сравнить с Saab 9-3 Aero (для тех кто в теме). В поворотах крена нет. В меру жёсткая. Кузов. Оцинкован! Ни одного рыжика. Тюнинговый обвес и фары (светят супер). Лкп в отличном состоянии.

Отличный автомобиль за адекватнкю сумму. Ещё раз повторюсь - причина продажи или обмена - нужен четырёх дверный автомобиль (пополнение в семье). По всем вопросам звоните, пишите сюда или в Вотсап.