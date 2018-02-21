Opel Astra GTC Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 114 тыс. км Цена: 410 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю автомобиль Opel Astra GTC, 1.8 (140 л.с.), МТ. Автомобиль 2008 года выпуска, приобретался в 2009 г. Автомобиль для своих лет в очень хорошем состоянии не бит не крашен, имеются сколы от камней (естественный процесс).

Максимальная комплектация: sport режим, заводской биксенон, подогрев передних сидений, подогрев зеркал, климат-контроль, мульти-руль, датчик света, датчик дождя, зеркало заднего вида с авто-затемнением, два ключа и т. д. Сейчас стоит зимняя резина на R16 дисках (на фото), оригинальные диски на R17 с хорошей летней резиной отдам в подарок. Любые проверки за свой счет! Дополнительная информация по телефону! Машина находится в Каневской. Торг.