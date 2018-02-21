Opel Astra GTC Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 59 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Опель Астра, сборка Германия, комплектация COSMO своевременное обслуживание. Поменяно масло 40 км назад фильтр воздушный, масляный, помпа, термостат) Летом была перебранная полностью передняя подвеска. Надо поменять Шестерни . Коробка и идеале, Стоит зимняя резина прошла 1 сезон, летней нету(. Есть сабвуфер. Кузов на 3 в идеале покрасить весь, крыша обтянута в черную пленку. При мне не билась все подушки на месте, езжу каждый день. Накопил на ОPC пора менять. Торг!