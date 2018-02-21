Opel Astra GTC

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 240 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Опель Астра, сборка Германия, комплектация COSMO своевременное обслуживание. Поменяно масло 40 км назад фильтр воздушный, масляный, помпа, термостат) Летом была перебранная полностью передняя подвеска. Надо поменять Шестерни . Коробка и идеале, Стоит зимняя резина прошла 1 сезон, летней нету(. Есть сабвуфер. Кузов на 3 в идеале покрасить весь, крыша обтянута в черную пленку. При мне не билась все подушки на месте, езжу каждый день. Накопил на ОPC пора менять. Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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