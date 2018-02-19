Opel Astra GTC Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 43 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 130 тыс. км Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, новая турбина, резина, охлаждающая система, масляная система, салон только после химчистки, коробка и двигатель в идеале, пробег родной, полная комплектация с навигатором, любые проверки за ваш счёт XWFPF2EC1C0013308, торга нет.