Opel Astra GTC
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 130 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в отличном состоянии, новая турбина, резина, охлаждающая система, масляная система, салон только после химчистки, коробка и двигатель в идеале, пробег родной, полная комплектация с навигатором, любые проверки за ваш счёт XWFPF2EC1C0013308, торга нет.
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