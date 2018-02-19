Opel Astra GTC

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 130 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в отличном состоянии, новая турбина, резина, охлаждающая система, масляная система, салон только после химчистки, коробка и двигатель в идеале, пробег родной, полная комплектация с навигатором, любые проверки за ваш счёт XWFPF2EC1C0013308, торга нет.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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