Opel Astra GTC

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 110 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, вложений не требует. Комплектация Cosmo: круиз-контроль, датчик дождя, подогрев передних сидений, кнопка спорт. Стоит зимняя резина на дисках, резина новая, есть летняя резина на новых дисках и резина новая, один сезон отъездил. Отдам два комплекта резины на дисках за цену, которая указана. Звоните в любое время. Торг у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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