Opel Astra GTC Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 31 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 110 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии, вложений не требует. Комплектация Cosmo: круиз-контроль, датчик дождя, подогрев передних сидений, кнопка спорт. Стоит зимняя резина на дисках, резина новая, есть летняя резина на новых дисках и резина новая, один сезон отъездил. Отдам два комплекта резины на дисках за цену, которая указана. Звоните в любое время. Торг у капота.