Opel Astra GTC
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 110 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии, вложений не требует. Комплектация Cosmo: круиз-контроль, датчик дождя, подогрев передних сидений, кнопка спорт. Стоит зимняя резина на дисках, резина новая, есть летняя резина на новых дисках и резина новая, один сезон отъездил. Отдам два комплекта резины на дисках за цену, которая указана. Звоните в любое время. Торг у капота.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.