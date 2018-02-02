Opel Astra GTC Дата публикации: 2.02.18 Просмотров объявления: 33 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 125 тыс. км Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. По кузову есть не страшные коцки. Все жидкости поменял. Из вложений надо поменять масло в АКПП, лампочки в фарах и задние сайлентблоки. Новые лежат в багажнике. цена на авто соответствующая. Звоните пишите интересуйтесь, реальному покупателю готов уступить в цене, за ваш счет любые проверки! Просьба салоны и перекупов не беспокоить.