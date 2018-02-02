Opel Astra GTC

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 125 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в хорошем состоянии. По кузову есть не страшные коцки. Все жидкости поменял. Из вложений надо поменять масло в АКПП, лампочки в фарах и задние сайлентблоки. Новые лежат в багажнике. цена на авто соответствующая. Звоните пишите интересуйтесь, реальному покупателю готов уступить в цене, за ваш счет любые проверки! Просьба салоны и перекупов не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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