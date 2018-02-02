Opel Astra GTC
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 125 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Машина в хорошем состоянии. По кузову есть не страшные коцки. Все жидкости поменял. Из вложений надо поменять масло в АКПП, лампочки в фарах и задние сайлентблоки. Новые лежат в багажнике. цена на авто соответствующая. Звоните пишите интересуйтесь, реальному покупателю готов уступить в цене, за ваш счет любые проверки! Просьба салоны и перекупов не беспокоить.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.