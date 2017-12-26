Opel Astra GTC Дата публикации: 18.01.18 Просмотров объявления: 9

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 136 тыс. км Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Евгений Телефон:

Описание

Для этой модели и года состояние отличное. Все работает, включается и выключается. Ездила в основном жена, очень редко, продаем за ненадобностью. Торг у капота, с продажей не спешим. Все вопросы по телефону до 22:00.