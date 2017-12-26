Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 136 тыс. км
Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгений
Телефон:
Описание
Для этой модели и года состояние отличное. Все работает, включается и выключается. Ездила в основном жена, очень редко, продаем за ненадобностью. Торг у капота, с продажей не спешим. Все вопросы по телефону до 22:00.
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