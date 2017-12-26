Opel Astra GTC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 136 тыс. км

Цена: 415 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгений

Телефон:

Описание

Для этой модели и года состояние отличное. Все работает, включается и выключается. Ездила в основном жена, очень редко, продаем за ненадобностью. Торг у капота, с продажей не спешим. Все вопросы по телефону до 22:00.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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