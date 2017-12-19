Opel Astra GTC
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2009
Пробег: 174 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Продается Opel Astra. 2 хозяина по ПТС, я реальный владелец. Технически полностью обслужена, имеются все чеки на работы. В ДТП не участвовала. Все работает. В отличном состоянии. Торг при осмотре.
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