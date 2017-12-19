Opel Astra GTC Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2009 Пробег: 174 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продается Opel Astra. 2 хозяина по ПТС, я реальный владелец. Технически полностью обслужена, имеются все чеки на работы. В ДТП не участвовала. Все работает. В отличном состоянии. Торг при осмотре.