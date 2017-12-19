Opel Astra GTC

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2009

Пробег: 174 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продается Opel Astra. 2 хозяина по ПТС, я реальный владелец. Технически полностью обслужена, имеются все чеки на работы. В ДТП не участвовала. Все работает. В отличном состоянии. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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