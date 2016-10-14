Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 164,175 тыс. км

Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1790 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Северская, Краснодарский край

Имя: Руслан

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 1 зона

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

Подушки безопасности: фронтальные

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Продаю Opel Astra седан комплектация COSMO (полная). Авто в отличном состоянии. Обслуживался в Опель-центре, все расходники менялись вовремя. Машина не требует вложений, как говориться сел и поехал. Я второй хозяин. Пробег реальный. салон чистый, ухоженный, есть не значительные жизненные скольчики на бамперах (на фото видно в глаза не бросается). Авто без юридических ограничений, в машине полностью уверен. Любые проверки за ваш счет. Причина продажи - купил новый автомобиль. РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ХОРОШИЙ ТОРГ В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО У КАПОТА !!! Звоните! Пишите! Спрашивайте!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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