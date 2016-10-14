Opel Astra Дата публикации: 3.09.20 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 164,175 тыс. км Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1790 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Северская, Краснодарский край Имя: Руслан Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 1 зона Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: комбинированная Подушки безопасности: фронтальные Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Продаю Opel Astra седан комплектация COSMO (полная). Авто в отличном состоянии. Обслуживался в Опель-центре, все расходники менялись вовремя. Машина не требует вложений, как говориться сел и поехал. Я второй хозяин. Пробег реальный. салон чистый, ухоженный, есть не значительные жизненные скольчики на бамперах (на фото видно в глаза не бросается). Авто без юридических ограничений, в машине полностью уверен. Любые проверки за ваш счет. Причина продажи - купил новый автомобиль. РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ХОРОШИЙ ТОРГ В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО У КАПОТА !!! Звоните! Пишите! Спрашивайте!