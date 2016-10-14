Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 164,175 тыс. км
Цена: 445 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1790 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Северская, Краснодарский край
Имя: Руслан
Комплектация
Кондиционер: климат 1 зона
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные
Регулировка положения руля: две плоскости
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Продаю Opel Astra седан комплектация COSMO (полная). Авто в отличном состоянии. Обслуживался в Опель-центре, все расходники менялись вовремя. Машина не требует вложений, как говориться сел и поехал. Я второй хозяин. Пробег реальный. салон чистый, ухоженный, есть не значительные жизненные скольчики на бамперах (на фото видно в глаза не бросается). Авто без юридических ограничений, в машине полностью уверен. Любые проверки за ваш счет. Причина продажи - купил новый автомобиль. РЕАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ХОРОШИЙ ТОРГ В ПРЕДЕЛАХ РАЗУМНОГО У КАПОТА !!! Звоните! Пишите! Спрашивайте!
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