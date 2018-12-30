Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Ирина

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: ткань

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: по высоте

Усилитель рулевого управления: электро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Круиз-контроль

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Охранная система

Система курсовой устойчивости (ESC)

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Машина куплена в Краснодаре у официального дилера в конце 2012 г., один хозяин, состояние отличное, в салоне не курили, в ДТП не попадала, ездила только по городу, все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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