Opel Astra Дата публикации: 5.02.19 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 94 тыс. км Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Ирина Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: ткань Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: по высоте Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Круиз-контроль Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Охранная система Система курсовой устойчивости (ESC) Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Машина куплена в Краснодаре у официального дилера в конце 2012 г., один хозяин, состояние отличное, в салоне не курили, в ДТП не попадала, ездила только по городу, все вопросы по телефону.