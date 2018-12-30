Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Ирина
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: ткань
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: по высоте
Усилитель рулевого управления: электро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Круиз-контроль
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Охранная система
Система курсовой устойчивости (ESC)
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Машина куплена в Краснодаре у официального дилера в конце 2012 г., один хозяин, состояние отличное, в салоне не курили, в ДТП не попадала, ездила только по городу, все вопросы по телефону.
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