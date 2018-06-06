Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1598 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

ГородРостов-на-Дону, Ростовская область
ИмяТурбодилер
Телефон+7 (977) 162-66-48

Описание

Авто в ДТП не участвовал
Крашеных элементов нет
В салоне не курили
Состояние отличное
Вложений не требует
Продается срочно
Торг возможен при осмотре автомобиля
Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)
Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#260646]

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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