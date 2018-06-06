Opel Astra Дата публикации: 25.06.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1598 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Бежевый Информация о владельце Город Ростов-на-Дону, Ростовская область Имя Турбодилер Телефон +7 (977) 162-66-48

Описание

Авто в ДТП не участвовал

Крашеных элементов нет

В салоне не курили

Состояние отличное

Вложений не требует

Продается срочно

Торг возможен при осмотре автомобиля

Готов подъехать на любую станцию ТО для проверки состояния автомобиля (за счет покупателя)

Просьба посредникам (стоянкам, салонам и пр.) не беспокоить! СМС не слать![td#260646]