Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Донецк, Ростовская область

Имя: Алексей

Телефон:

Комплектация

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: комбинированная

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Тонировка стёкол

Центральный замок

Электропривод зеркал

Описание

Универсал в хорошем состоянии

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 56,75 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 72,419 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

630 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 99,13 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

543,55 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Renault Fluence

Подержанная, пробег 121,99 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

385 тыс. руб.

Volkswagen Jetta

Подержанная, пробег 70,368 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

398 тыс. руб.

Renault Fluence

Подержанная, пробег 157,7 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

395 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале