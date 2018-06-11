Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Донецк, Ростовская область
Имя: Алексей
Комплектация
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: комбинированная
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
Универсал в хорошем состоянии
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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