Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 49,812 тыс. км

Цена: 498 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

ГородНовороссийск, Краснодарский край
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (800) 301-33-50

Описание

КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 64,62 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

525 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 72,914 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

690 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 165,638 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

350 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Ford Focus

Подержанная, пробег 60,603 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

510 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 140,696 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

476 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 51 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

485 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале