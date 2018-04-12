Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 82 тыс. км

Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Продам не дорого OPEL Astra -2011 года выпуска ! В идеальном состоянии! Динамичный. Легкий в управлении. Комфортный и не накладный в обслуживании . Полная комплектация. Бортовой компьютер. Электро-регулировка зеркал. Климат-контроль. Подогревы. Корректор фар. Атермальное остекление. Мультируль. Стеклоподъемники. Активная система безопасности и т. д. Все работает как часы. Двигатель 1,6 литра надежный и долговечный по своим ресурсам, работает ровно и без каких либо посторонних звуков. Коробка переключает мягко и без толчков. Ходовая не гремит, пыльники все целые, гранаты не хрустят. Качественная штатная музыка. Салон автомобиля без дырок и потертостей. Кузов тоже без вмятин . В ДТП не участвовала! С документами все в порядке без штрафов и ограничений. ПТС-оригинал. Полный комплект ключей. Сервисная книга. За машину не стыдно, приезжайте смотрите машина вам понравится. Покупали автомобиль в специализированном автосалоне OPEL за наличный расчет. Пробег оригинальный, это видно даже по общему состоянию автомобиля. Живем в Краснодаре. Звонить до 23.00. Винкод смотрите на последней фото.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 89 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

625 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

395 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 96 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

450 тыс. руб.

Hyundai Sonata

Подержанная, пробег 161,141 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

450 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 111,5 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

495 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале