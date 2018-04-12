Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 82 тыс. км
Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Продам не дорого OPEL Astra -2011 года выпуска ! В идеальном состоянии! Динамичный. Легкий в управлении. Комфортный и не накладный в обслуживании . Полная комплектация. Бортовой компьютер. Электро-регулировка зеркал. Климат-контроль. Подогревы. Корректор фар. Атермальное остекление. Мультируль. Стеклоподъемники. Активная система безопасности и т. д. Все работает как часы. Двигатель 1,6 литра надежный и долговечный по своим ресурсам, работает ровно и без каких либо посторонних звуков. Коробка переключает мягко и без толчков. Ходовая не гремит, пыльники все целые, гранаты не хрустят. Качественная штатная музыка. Салон автомобиля без дырок и потертостей. Кузов тоже без вмятин . В ДТП не участвовала! С документами все в порядке без штрафов и ограничений. ПТС-оригинал. Полный комплект ключей. Сервисная книга. За машину не стыдно, приезжайте смотрите машина вам понравится. Покупали автомобиль в специализированном автосалоне OPEL за наличный расчет. Пробег оригинальный, это видно даже по общему состоянию автомобиля. Живем в Краснодаре. Звонить до 23.00. Винкод смотрите на последней фото.
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