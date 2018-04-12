Opel Astra Дата публикации: 13.04.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 82 тыс. км Цена: 410 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Продам не дорого OPEL Astra -2011 года выпуска ! В идеальном состоянии! Динамичный. Легкий в управлении. Комфортный и не накладный в обслуживании . Полная комплектация. Бортовой компьютер. Электро-регулировка зеркал. Климат-контроль. Подогревы. Корректор фар. Атермальное остекление. Мультируль. Стеклоподъемники. Активная система безопасности и т. д. Все работает как часы. Двигатель 1,6 литра надежный и долговечный по своим ресурсам, работает ровно и без каких либо посторонних звуков. Коробка переключает мягко и без толчков. Ходовая не гремит, пыльники все целые, гранаты не хрустят. Качественная штатная музыка. Салон автомобиля без дырок и потертостей. Кузов тоже без вмятин . В ДТП не участвовала! С документами все в порядке без штрафов и ограничений. ПТС-оригинал. Полный комплект ключей. Сервисная книга. За машину не стыдно, приезжайте смотрите машина вам понравится. Покупали автомобиль в специализированном автосалоне OPEL за наличный расчет. Пробег оригинальный, это видно даже по общему состоянию автомобиля. Живем в Краснодаре. Звонить до 23.00. Винкод смотрите на последней фото.