Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 96 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Николай
Телефон:
Описание
Отличное состояние комплектация Космо+ цена из-за срочности без торга.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
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