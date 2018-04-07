Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1999

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Анапа, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Опель Астра G. Продам неубиваемого немца тому, кто хочет авто, вкладывая только на бензин и замену масла. Оцинкованный кузов, ГУР, стеклоподъемники, кондиционер, лифт-сиденья, кожаный салон(перетянут кожей), литьё р16, много запчастей комплектом.
Из нового:
-Контрактный двигатель с пробегом 50000
-Тормозные диски с колодками по кругу
-Тросик ручника
-Ебу с иммобилайзером
-Сигнализация с обратной связью
-Расширительный бачек
-Ремень генератора с натяжителем
-Датчик распредвала, коленвала, температуры, вентилятора, окр воздуха
-Лямбда-зонд
-Ремень грм с роликом
-Масло в двигателе, коробке
-Фильтр масляный, салонный, воздушный
-Сцепление
-Подкрылки
-Ступицы в сборе с подшипниками
-Тормозная жидкость
-Антифриз
-Катушка зажигания
-Свечи
-Задние суппорта и по мелочи (датчики, бачки,)
За машину не стыдно, кузов целый, салон немного запачкан, Авто делался для себя
Все что должно работать- работает 100%. Расход небольшой. Обмен возможен. Требует замены выжимного подшипника.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 78 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

670 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 170 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

199 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 75,1 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

525 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 300 тыс. км.
Краснодарский край, Анапа

130 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 500 тыс. км.
Краснодарский край, Армавир

110 тыс. руб.

Dodge Stratus

Подержанная, пробег 134 тыс. км.
Краснодарский край, Кореновск

160 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале