Opel Astra Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 1

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1999 Пробег: 60 тыс. км Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Купе Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Анапа, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Опель Астра G. Продам неубиваемого немца тому, кто хочет авто, вкладывая только на бензин и замену масла. Оцинкованный кузов, ГУР, стеклоподъемники, кондиционер, лифт-сиденья, кожаный салон(перетянут кожей), литьё р16, много запчастей комплектом.

Из нового:

-Контрактный двигатель с пробегом 50000

-Тормозные диски с колодками по кругу

-Тросик ручника

-Ебу с иммобилайзером

-Сигнализация с обратной связью

-Расширительный бачек

-Ремень генератора с натяжителем

-Датчик распредвала, коленвала, температуры, вентилятора, окр воздуха

-Лямбда-зонд

-Ремень грм с роликом

-Масло в двигателе, коробке

-Фильтр масляный, салонный, воздушный

-Сцепление

-Подкрылки

-Ступицы в сборе с подшипниками

-Тормозная жидкость

-Антифриз

-Катушка зажигания

-Свечи

-Задние суппорта и по мелочи (датчики, бачки,)

За машину не стыдно, кузов целый, салон немного запачкан, Авто делался для себя

Все что должно работать- работает 100%. Расход небольшой. Обмен возможен. Требует замены выжимного подшипника.