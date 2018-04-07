Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1999
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 145 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Анапа, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Опель Астра G. Продам неубиваемого немца тому, кто хочет авто, вкладывая только на бензин и замену масла. Оцинкованный кузов, ГУР, стеклоподъемники, кондиционер, лифт-сиденья, кожаный салон(перетянут кожей), литьё р16, много запчастей комплектом.
Из нового:
-Контрактный двигатель с пробегом 50000
-Тормозные диски с колодками по кругу
-Тросик ручника
-Ебу с иммобилайзером
-Сигнализация с обратной связью
-Расширительный бачек
-Ремень генератора с натяжителем
-Датчик распредвала, коленвала, температуры, вентилятора, окр воздуха
-Лямбда-зонд
-Ремень грм с роликом
-Масло в двигателе, коробке
-Фильтр масляный, салонный, воздушный
-Сцепление
-Подкрылки
-Ступицы в сборе с подшипниками
-Тормозная жидкость
-Антифриз
-Катушка зажигания
-Свечи
-Задние суппорта и по мелочи (датчики, бачки,)
За машину не стыдно, кузов целый, салон немного запачкан, Авто делался для себя
Все что должно работать- работает 100%. Расход небольшой. Обмен возможен. Требует замены выжимного подшипника.
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