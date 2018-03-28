Opel Astra Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 116 тыс. км Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Средняя комплектация, парктроник, круиз, климат. Двигатель без нареканий. Коробка тоже без проблем. Машина без арестов, без залогов, без всяких юр. проблем. Минимальный торг. Звоните расскажу.