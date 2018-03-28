Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 116 тыс. км
Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Средняя комплектация, парктроник, круиз, климат. Двигатель без нареканий. Коробка тоже без проблем. Машина без арестов, без залогов, без всяких юр. проблем. Минимальный торг. Звоните расскажу.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter