Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 116 тыс. км

Цена: 360 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Средняя комплектация, парктроник, круиз, климат. Двигатель без нареканий. Коробка тоже без проблем. Машина без арестов, без залогов, без всяких юр. проблем. Минимальный торг. Звоните расскажу.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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