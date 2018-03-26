Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 357 тыс. км
Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Вадим
Описание
Машина вся в заводской краске, ни одна деталь кузова не красилась, даже лобовое стекло родное. Круиз- контроль, кондиционер. В ногах установил синюю подсветку (красиво смотрится в темное время суток). Штатно установлены: двухсторонний видеорегистратор с GPS, антирадар, навигатор GARMIN. Коробка- механика 6-ступенчатая. Масло синтетика. Двигатель в хорошем состоянии. Два ключа. Новый стартер. Расход по трассе 4, 5 -5 л/100 км, город-6, 5 -7 л/100 км. Машиной владею 1 год. Я хозяин. Автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2010 году. Я фактически 3-й собственник в РФ. Возможен обмен с моей доплатой на Минивен с коробкой автомат 7- ми местный.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.