Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 357 тыс. км

Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Вадим

Телефон:

Описание

Машина вся в заводской краске, ни одна деталь кузова не красилась, даже лобовое стекло родное. Круиз- контроль, кондиционер. В ногах установил синюю подсветку (красиво смотрится в темное время суток). Штатно установлены: двухсторонний видеорегистратор с GPS, антирадар, навигатор GARMIN. Коробка- механика 6-ступенчатая. Масло синтетика. Двигатель в хорошем состоянии. Два ключа. Новый стартер. Расход по трассе 4, 5 -5 л/100 км, город-6, 5 -7 л/100 км. Машиной владею 1 год. Я хозяин. Автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2010 году. Я фактически 3-й собственник в РФ. Возможен обмен с моей доплатой на Минивен с коробкой автомат 7- ми местный.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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