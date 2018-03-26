Opel Astra Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 357 тыс. км Цена: 280 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Вадим Телефон:

Описание

Машина вся в заводской краске, ни одна деталь кузова не красилась, даже лобовое стекло родное. Круиз- контроль, кондиционер. В ногах установил синюю подсветку (красиво смотрится в темное время суток). Штатно установлены: двухсторонний видеорегистратор с GPS, антирадар, навигатор GARMIN. Коробка- механика 6-ступенчатая. Масло синтетика. Двигатель в хорошем состоянии. Два ключа. Новый стартер. Расход по трассе 4, 5 -5 л/100 км, город-6, 5 -7 л/100 км. Машиной владею 1 год. Я хозяин. Автомобиль был ввезен в РФ из Германии в 2010 году. Я фактически 3-й собственник в РФ. Возможен обмен с моей доплатой на Минивен с коробкой автомат 7- ми местный.