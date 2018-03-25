Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 195 тыс. км

Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Валентин

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Есть недочеты по кузову, все вопросы по телефону. Реальному покупателю хороший торг. Срочно!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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