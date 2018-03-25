Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 195 тыс. км
Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Валентин
Телефон:
Описание
Автомобиль в хорошем состоянии. Есть недочеты по кузову, все вопросы по телефону. Реальному покупателю хороший торг. Срочно!
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