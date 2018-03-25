Opel Astra Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 195 тыс. км Цена: 310 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Валентин Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии. Есть недочеты по кузову, все вопросы по телефону. Реальному покупателю хороший торг. Срочно!