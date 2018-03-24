Opel Astra Дата публикации: 27.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 89 тыс. км Цена: 389 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Виктор Телефон:

Описание

Продаю OPEL ASTRA в Максимальной Комплектации "Cosmo"- двигатель 1.8/140 л.с, коробка АКПП (автомат) ПТС -оригинал , ездили аккуратно без аварий и ДТП, обслуживали всегда вовремя и только оригинальными запчастями. Поэтому коробка работает идеально, двигатель и ходовая тоже на отлично. Комплектация: климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, ABS, ESP, 8- Подушек безопасности, противотуманные фары, задний парктроник, бортовой компьютер, комбинированный салон, оригинальные литые диски R-16, сигнализация, полный комплект ключей. Возможен торг.