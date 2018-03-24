Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 89 тыс. км

Цена: 389 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Виктор

Телефон:

Описание

Продаю OPEL ASTRA в Максимальной Комплектации "Cosmo"- двигатель 1.8/140 л.с, коробка АКПП (автомат) ПТС -оригинал , ездили аккуратно без аварий и ДТП, обслуживали всегда вовремя и только оригинальными запчастями. Поэтому коробка работает идеально, двигатель и ходовая тоже на отлично. Комплектация: климат-контроль, круиз-контроль, датчики света и дождя, ABS, ESP, 8- Подушек безопасности, противотуманные фары, задний парктроник, бортовой компьютер, комбинированный салон, оригинальные литые диски R-16, сигнализация, полный комплект ключей. Возможен торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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