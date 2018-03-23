Opel Astra Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 100 тыс. км Цена: 319 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Мари Телефон:

Описание

Два ключа, отличное внешнее и техническое состояние, оригинальное лобовое стекло, свежая резина, литые диски, комплектация максимальная Cosmo, чистый ухоженный кожаный салон, полностью обслужена и не требует вложений. Двигатель, коробка и подвеска в отличном состоянии. Возможна продажа в кредит.