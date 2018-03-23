Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 100 тыс. км

Цена: 319 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Мари

Телефон:

Описание

Два ключа, отличное внешнее и техническое состояние, оригинальное лобовое стекло, свежая резина, литые диски, комплектация максимальная Cosmo, чистый ухоженный кожаный салон, полностью обслужена и не требует вложений. Двигатель, коробка и подвеска в отличном состоянии. Возможна продажа в кредит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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