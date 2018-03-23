Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 100 тыс. км
Цена: 319 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Мари
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Описание
Два ключа, отличное внешнее и техническое состояние, оригинальное лобовое стекло, свежая резина, литые диски, комплектация максимальная Cosmo, чистый ухоженный кожаный салон, полностью обслужена и не требует вложений. Двигатель, коробка и подвеска в отличном состоянии. Возможна продажа в кредит.
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