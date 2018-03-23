Opel Astra

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 74,116 тыс. км

Цена: 480 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородАксай, Ростовская область
ИмяКЛЮЧАВТО Трейд-ин
Телефон+7 (863) 309-14-24

Описание

Отличное внешнее и техническое состояние, оригинальный пробег, хорошая комплектация. Данный автомобиль приобретен у официального дилера. Документы в порядке.
Проверка автомобиля по 250 пунктам. ГАРАНТИЯ.
Продажа авто в КРЕДИТ и ЛИЗИНГ на выгодных условиях.
Срочный ВЫКУП, КОМИССИЯ.
Есть возможность ОБМЕНА с доплатой в обе стороны.
Возможна страховка ОСАГО и КАСКО на месте.
Наличный и безналичный расчет. Тест-драйв.
КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом. КЛЮЧАВТО входит в список крупнейших в ЮФО и СКФО: 25 автомобильных брендов в 53 дилерских центрах в 7 городах. Компания входит в ТОП-10 крупнейших автодилеров России по данным АвтоБизнесРевю.
. КЛЮЧАВТО сегодня входит в список крупнеших в ЮФО: более 18 автомобильных брендов в 38 дилерских центрах в 3 регионах ЮФО. КЛЮЧАВТО-Select – одно из направлений Автохолдинга КЛЮЧАВТО, специализирующееся на ПОКУПКЕ и ПРОДАЖЕ автомобилей с пробегом.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Opel Astra

Opel Astra

Подержанная, пробег 100 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

319 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 149,412 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

410 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 140 тыс. км.
Краснодарский край, Новороссийск

325 тыс. руб.

Авто, похожие на Opel Astra

Honda Civic

Подержанная, пробег 160,917 тыс. км.
Ростовская область, Аксай

490 тыс. руб.

Hyundai i30

Подержанная, пробег 129,2 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

590 тыс. руб.

Mazda 3

Подержанная, пробег 149,45 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

410 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале