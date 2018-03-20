Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Новороссийск, Краснодарский край

Имя: Денис

Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Вложений не требует. Коробка в отличном состоянии, не пинается, своевременно делал адаптацию. Пробег оригинальный! Торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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