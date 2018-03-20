Opel Astra Дата публикации: 23.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 140 тыс. км Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Новороссийск, Краснодарский край Имя: Денис Телефон:

Описание

Авто в отличном состоянии. Вложений не требует. Коробка в отличном состоянии, не пинается, своевременно делал адаптацию. Пробег оригинальный! Торг у капота!