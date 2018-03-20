Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Новороссийск, Краснодарский край
Имя: Денис
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Описание
Авто в отличном состоянии. Вложений не требует. Коробка в отличном состоянии, не пинается, своевременно делал адаптацию. Пробег оригинальный! Торг у капота!
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