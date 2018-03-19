Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 230 тыс. км

Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1300 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Мераб

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии! Расход по городу до 8ми литров, по трассе около 6ти литров! Есть мелкие недочёты по кузову сколы и пару вмятин.
Комплектация: кондиционер, ABS, антипробуксовочная система, круиз контроль, 10 подушек безопасности, обогрев зеркал, 6ти ступенчатая МКПП.
Остальные вопросы по телефону. Я собственник! ПТС оригинал. Торг у капота!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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