Opel Astra Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 230 тыс. км Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1300 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Мераб Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем техническом состоянии! Расход по городу до 8ми литров, по трассе около 6ти литров! Есть мелкие недочёты по кузову сколы и пару вмятин.

Комплектация: кондиционер, ABS, антипробуксовочная система, круиз контроль, 10 подушек безопасности, обогрев зеркал, 6ти ступенчатая МКПП.

Остальные вопросы по телефону. Я собственник! ПТС оригинал. Торг у капота!