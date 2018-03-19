Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 230 тыс. км
Цена: 270 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1300 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Мераб
Описание
Автомобиль в хорошем техническом состоянии! Расход по городу до 8ми литров, по трассе около 6ти литров! Есть мелкие недочёты по кузову сколы и пару вмятин.
Комплектация: кондиционер, ABS, антипробуксовочная система, круиз контроль, 10 подушек безопасности, обогрев зеркал, 6ти ступенчатая МКПП.
Остальные вопросы по телефону. Я собственник! ПТС оригинал. Торг у капота!
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