Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 155 тыс. км
Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Константин
Телефон:
Описание
ПТС оригинал, я второй хозяин. Владею авто 1 год, не бита. Торг присутствует.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter