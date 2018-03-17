Opel Astra Дата публикации: 20.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 155 тыс. км Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Константин Телефон:

Описание

ПТС оригинал, я второй хозяин. Владею авто 1 год, не бита. Торг присутствует.