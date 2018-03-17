Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 155 тыс. км

Цена: 325 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Константин

Телефон:

Описание

ПТС оригинал, я второй хозяин. Владею авто 1 год, не бита. Торг присутствует.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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