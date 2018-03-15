Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 147 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Бежевый
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Продам Опель в хорошем техническом состоянии, робот работает отлично, ни одного ДТП не зарегистрированно , пять собственников по ПТС, салон комбинированный, комплектация космо, мультируль, аукс, стеклоподъемники, круиз контроль, климат, подогревы сидений, юридически чистый, без залогов и ограничений.
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