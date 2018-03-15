Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 147 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Бежевый

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Продам Опель в хорошем техническом состоянии, робот работает отлично, ни одного ДТП не зарегистрированно , пять собственников по ПТС, салон комбинированный, комплектация космо, мультируль, аукс, стеклоподъемники, круиз контроль, климат, подогревы сидений, юридически чистый, без залогов и ограничений.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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