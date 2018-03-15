Opel Astra Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 147 тыс. км Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Продам Опель в хорошем техническом состоянии, робот работает отлично, ни одного ДТП не зарегистрированно , пять собственников по ПТС, салон комбинированный, комплектация космо, мультируль, аукс, стеклоподъемники, круиз контроль, климат, подогревы сидений, юридически чистый, без залогов и ограничений.