Opel Astra Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 60 тыс. км Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1600 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Андрей Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, один хозяин, куплен у официального дилера 22.12.20012 г., в эксплуатации с 2013 г. 2 ключа. Богатая комплектация, вложений не требует. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии. Юридически чиста.