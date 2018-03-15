Opel Astra

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 60 тыс. км

Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1600 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Автомобиль в хорошем состоянии, один хозяин, куплен у официального дилера 22.12.20012 г., в эксплуатации с 2013 г. 2 ключа. Богатая комплектация, вложений не требует. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии. Юридически чиста.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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