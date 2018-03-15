Opel Astra
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 60 тыс. км
Цена: 475 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1600 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Андрей
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Описание
Автомобиль в хорошем состоянии, один хозяин, куплен у официального дилера 22.12.20012 г., в эксплуатации с 2013 г. 2 ключа. Богатая комплектация, вложений не требует. Двигатель, коробка, ходовая в отличном состоянии. Юридически чиста.
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